Mujer de 78 años fallece tras caer de las escaleras en su domicilio

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 78 años perdió la vida la mañana de este miércoles luego de sufrir una caída desde las escaleras del segundo piso de su domicilio, ubicado en la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en la vivienda marcada con el número 311 de la calle Uruguay, donde su esposo la encontró inconsciente en el área de la sala.

De acuerdo con el testimonio del adulto mayor, ambos se preparaban para salir y él se encontraba en la cocina cuando posteriormente fue a buscar a Antonieta Muñiz y la encontró en el suelo.

Al percatarse de lo ocurrido, pidió a la trabajadora doméstica que se encontraba en el domicilio que solicitara ayuda a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y realizaron la valoración correspondiente, pero únicamente pudieron confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron el domicilio y solicitaron la intervención de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

El esposo señaló que Antonieta no padecía alguna enfermedad, aunque tenía dificultades para caminar y utilizaba un bastón para desplazarse.

Durante la inspección del lugar no fueron detectados indicios de violencia, por lo que las autoridades continuaron con el procedimiento correspondiente para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.