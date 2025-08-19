Mujer agresiva 'Karla' detenida en Monclova

La tarde de este martes, la Policía Municipal detuvo a una mujer conocida en la ciudad como "Karla", quien causó nuevamente disturbios en el primer cuadro de Monclova, agrediendo a comerciantes y peatones.

Según el parte oficial de las autoridades, "Karla", quien tiene antecedentes de comportamientos violentos y problemas de salud mental relacionados con su adicción a las drogas, comenzó a alterar el orden público en la zona comercial. La mujer se mostró agresiva, lanzando golpes y ofensas tanto a transeúntes como a vendedores ambulantes, lo que generó alarma entre los comerciantes. Ante el aumento de la violencia verbal y física, los oficiales fueron llamados al lugar para intervenir. Varios comerciantes expresaron su temor por la conducta de la mujer, quienes indicaron sentirse intimidados por su actitud agresiva. "Karla" ya es una persona conocida por sus reiteradas detenciones, habiendo protagonizado un escándalo en días recientes cuando agredió a un bebé en brazos de su madre en la Plaza Principal, lo que desató la indignación de los ciudadanos. En esta ocasión, los oficiales lograron someter a la mujer, quien en todo momento se mostró violenta y trató de agredirlos, por lo que fue trasladada a los separos municipales, donde permanecerá detenida por espacio de varias horas.