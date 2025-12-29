Accidente en Monclova: mujer atropellada por su propio automóvil

MONCLOVA, COAH.— Una mujer resultó con lesiones en la pierna izquierda luego de ser atropellada por su propio vehículo al descender de la unidad sin haber asegurado correctamente el cambio de marchas. El incidente ocurrió sobre la calle Jamaica, en la colonia Guadalupe, la noche de ayer.

De acuerdo con los informes preliminares, Beatriz García de la Cruz de 63 años, vecina de la calle Cuauhtémoc número 1017 de la colonia Guadalupe, se encontraba estacionada momentáneamente en su automóvil KIA gris. Sin embargo, al intentar descender del vehículo, no se percató de que la transmisión no había quedado debidamente asegurada. Como resultado, el automóvil comenzó a moverse por la pendiente y, en cuestión de segundos, alcanzó a atropellar a la propia conductora al irse hacia atrás.

La mujer sufrió una lesión leve en la pierna izquierda. El vehículo continuó su desplazamiento y, sin control, se estrelló contra otro automóvil estacionado a pocos metros, causando daños materiales.

Vecinos cercanos a la escena, al percatarse del accidente, llamaron rápidamente a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y atendieron a la lesionada, estabilizándola antes de trasladarla al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica.

Por su parte, elementos de la Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Control de Accidentes, se hicieron cargo del lugar, realizando el peritaje correspondiente y retirando los vehículos involucrados para evitar mayores complicaciones y restablecer la circulación.