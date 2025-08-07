Mujer ebria choca contra patrulla estatal en Monclova

Choca contra patrulla estatal tras salir alcoholizada de juego de Acereros

El aparatoso accidente ocurrió en la parte alta del puente elevado del bulevar Pape, localizado a la altura del IMSS.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Tras disfrutar del partido de béisbol de los Acereros contra los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Kikapoo Lucky Eagle, una mujer en estado de ebriedad protagonizó un accidente vial durante la madrugada del jueves, al chocar por alcance contra una patrulla de la Policía Estatal Coahuila sobre el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, localizado a la altura del Seguro Social.

El percance ocurrió en los carriles de circulación de sur a norte, cuando Fedrali Tapia, vecina de la Zona Centro de Monclova, conducía una Renault Kardian modelo 2025, de color blanco, sin extremar precauciones.

Al salir del estadio, la conductora terminó impactando por la parte trasera a la unidad oficial marcada con el número 267, una Dodge RAM conducida por el oficial César Gaytán.

Tras el choque, los policías estatales constataron los daños en la patrulla y que la joven presentaba aliento alcohólico, por lo que solicitaron la presencia de elementos del Departamento de Control de Accidentes para que tomaran conocimiento y realizaran el peritaje correspondiente.

Minutos más tarde, los oficiales llegaron al sitio, dialogaron con la responsable y procedieron a asegurarla conforme al protocolo. Posteriormente, una grúa acudió al lugar para remolcar la camioneta de la responsable y liberar la vialidad.

Finalmente, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde permaneció detenida mientras se resolvía su situación legal.

La joven tuvo que cubrir los daños ocasionados mediante el seguro del vehículo, además de responder por conducir en estado inconveniente.