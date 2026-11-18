MONCLOVA, Coah. - Ni el descanso escolar por el puente fue suficiente para frenar a los amantes de lo ajeno, quienes aprovecharon que el Jardín de Niños Eulalio Gutiérrez Ortiz permanecía solo para ingresar y llevarse parte de sus instalaciones, dejando al plantel sin energía eléctrica y con daños en sus sistemas de climatización.

El robo fue descubierto alrededor de las 08:00 horas de este lunes, cuando la directora, Cecilia Morado, llegó al centro educativo ubicado sobre la calle 29, entre la 10, en la colonia Guerrero, y encontró que los delincuentes habían convertido las instalaciones en su particular botín.

Al revisar el inmueble, se percató de que habían sustraído cableado eléctrico, tuberías y los cables correspondientes a los equipos minisplit, por lo que el jardín de niños quedó sin suministro de electricidad y sin posibilidad de utilizar los aparatos de aire acondicionado.

La directora solicitó apoyo a través del 911 y explicó a las autoridades que el atraco pudo haberse cometido durante la madrugada. Incluso, trascendió que una vecina habría observado a un hombre sobre las azoteas de los salones alrededor de las 05:00 horas, lo que podría aportar información sobre el momento en que ocurrió el robo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al plantel para tomar conocimiento de los daños y dialogar con la directora, quien expuso las afectaciones que dejó el ingreso de los responsables.

Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal se presentaron en el lugar y orientaron a la encargada del jardín de niños para que acudiera ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.

Mientras tanto, el plantel tendrá que atender los daños ocasionados por los ladrones, quienes aprovecharon la ausencia de la comunidad escolar para llevarse materiales indispensables para el funcionamiento de las instalaciones.