MONCLOVA, Coah.- Una plataforma que sobresalía sobre el bulevar Harold R. Pape terminó convertida en un obstáculo mortal para la circulación, luego de que el conductor de un Chevrolet Malibú se estrellara contra la parte trasera del remolque de un tractocamión que ingresaba a las instalaciones de Ternium.

El accidente ocurrió la noche del miércoles, cuando una unidad de carga de la línea Auto Exprés Aguirre realizaba maniobras para entrar a la empresa acerera.

Durante la operación, el operador dejó parte de la plataforma invadiendo la superficie de rodamiento, lo que redujo el espacio de circulación y representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por el sector.

En esas circunstancias, el conductor de un Chevrolet Malibú, color oro, no consiguió evitar el obstáculo y terminó impactándose de lleno contra la parte posterior del remolque.

La colisión ocasionó daños materiales en el automóvil y dejó al conductor con lesiones leves.

Tras el reporte del percance, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el lugar para brindarle atención prehospitalaria. Luego de valorarlo, determinaron que sus heridas no eran de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y elaborar el peritaje que permita establecer las circunstancias del choque.

El percance evidenció el riesgo que representan las maniobras de vehículos de carga cuando sus dimensiones ocupan parte de los carriles de circulación, particularmente en avenidas de intenso flujo vehicular.