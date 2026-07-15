Entra mujer en crisis y atenta contra su vida

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este miércoles en el Fraccionamiento Carranza, luego de que una mujer de 53 años sufriera una crisis emocional en la que, presuntamente, atentó contra su vida.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron a un domicilio ubicado sobre la calle Ramos Arizpe, donde familiares de la mujer solicitaban ayuda.

¿Cómo ocurrió la crisis emocional?

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer atravesaba por un cuadro depresivo y comenzó a presentar alteraciones en su comportamiento, además de desorientación, lo que generó preocupación entre sus seres queridos, quienes de inmediato pidieron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias.

Tras realizar una valoración inicial, los socorristas determinaron que era necesario que recibiera atención médica en un hospital para descartar complicaciones y brindarle el tratamiento correspondiente.

Acciones de la autoridad

Aunque los paramédicos ofrecieron el traslado en ambulancia, la familia decidió llevarla por sus propios medios a un nosocomio, donde quedó bajo observación de especialistas.

Más tarde, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio para tomar conocimiento de lo ocurrido e integrar el informe correspondiente.

Las autoridades reiteraron la importancia de buscar atención profesional y mantener el acompañamiento de familiares y personas cercanas cuando alguien enfrenta una crisis emocional, con el fin de recibir apoyo oportuno.