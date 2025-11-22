Contactanos
Motociclista lesionado tras ser embestido por conductor que se pasó el alto en Ramos Arizpe

El responsable intentó huir; la víctima fue trasladada al Hospital General.

Por Monserrat Rodarte - 22 noviembre, 2025 - 04:51 p.m.
RAMOS ARIZPE, COAH.— La tarde de este sábado, un joven motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automóvil mientras circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Villas del Nogalar.

De acuerdo con el afectado, él avanzaba con normalidad cuando el conductor de un vehículo particular se pasó el semáforo en rojo y terminó impactándolo, lo que provocó que fuera proyectado aproximadamente ocho metros sobre la carpeta asfáltica.

¿Qué ocurrió?

Tras el accidente, el automovilista intentó darse a la fuga; sin embargo, elementos de Tránsito Municipal lograron detenerlo metros adelante.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de Protección Civil atendieron al joven y posteriormente lo trasladaron en código amarillo al Hospital General 2 de Saltillo, donde fue ingresado para su valoración médica debido a un esguince en la pierna izquierda.

