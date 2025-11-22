Motociclista lesionado tras ser embestido por conductor que se pasó el alto en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.— La tarde de este sábado, un joven motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automóvil mientras circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Villas del Nogalar.

De acuerdo con el afectado, él avanzaba con normalidad cuando el conductor de un vehículo particular se pasó el semáforo en rojo y terminó impactándolo, lo que provocó que fuera proyectado aproximadamente ocho metros sobre la carpeta asfáltica.

¿Qué ocurrió?

Tras el accidente, el automovilista intentó darse a la fuga; sin embargo, elementos de Tránsito Municipal lograron detenerlo metros adelante.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de Protección Civil atendieron al joven y posteriormente lo trasladaron en código amarillo al Hospital General 2 de Saltillo, donde fue ingresado para su valoración médica debido a un esguince en la pierna izquierda.