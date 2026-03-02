Se lleva motociclista de 'corbata' a mujer

MONCLOVA, COAH.— Una mujer mayor y un motociclista resultaron lesionados la tarde del lunes, luego que el vehículo ligero atropelló a la dama mientras cruzaba el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la tienda Bodega Aurrerá, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El accidente en Monclova

El percance ocurrió minutos después del mediodía, sobre los carriles de circulación de sur a norte, a escasos metros del cruce con la calle San Miguel. De acuerdo con los primeros informes, la mujer intentaba cruzar la transitada arteria cuando fue impactada por una motocicleta marca Vento, color rojo con negro, cuyo conductor no logró frenar ni esquivarla a tiempo.

Tras el golpe, la mujer quedó tendida sobre el pavimento, mientras que el motociclista también cayó y sufrió diversas lesiones producto del impacto. Testigos que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo a los números de emergencia.

Atención de emergencias

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a ambos lesionados y, tras estabilizarlos, los trasladaron a un hospital, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y asegurar la zona para evitar otro percance. El conductor de la motocicleta quedó detenido bajo custodia policial en el hospital mientras se determina su situación legal y se deslindan responsabilidades.

La unidad fue asegurada y retirada del lugar mediante el apoyo de una grúa, restableciéndose la circulación minutos más tarde.