Confunden ingreso a anexo con secuestro

MONCLOVA, COAH.- Lo que inicialmente fue reportado como una presunta privación ilegal de la libertad de una joven en calles de la colonia Monclova 400, terminó siendo la intervención de personal de un centro de rehabilitación que trasladaba a una mujer para su ingreso a un anexo, situación que provocó una fuerte movilización policiaca la mañana de este miércoles.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:50 horas sobre la calle Pedro Vázquez, entre Margarita y 5 de Febrero, frente a las canchas deportivas del sector, donde vecinos reportaron al número de emergencias que varios hombres habían subido por la fuerza a una mujer a un automóvil Nissan Sentra color guindo con vidrios polarizados.

De acuerdo con los testigos, la joven gritaba y pedía ayuda mientras era subida a la fuerza al vehículo por al menos cinco hombres, situación que generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes de inmediato alertaron a las corporaciones de seguridad ante el temor de que se tratara de un secuestro.

La intervención se produjo tras el reporte de vecinos que alertaron sobre un posible secuestro.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal activaron un operativo de búsqueda apoyados por las cámaras de vigilancia del C2, logrando ubicar la unidad cuando circulaba por el bulevar Harold R. Pape, hacia el sur de la ciudad.

Minutos después, el vehículo fue interceptado en una gasolinera cerca del cruce con la avenida Sidermex, donde los oficiales procedieron a entrevistar a los ocupantes para esclarecer la situación.

Fue entonces cuando el conductor, identificado como José Manuel, explicó a las autoridades que formaba parte del personal de un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Castaños y que la mujer estaba siendo trasladada para recibir tratamiento relacionado con problemas de adicción.

Los elementos de seguridad actuaron rápidamente, utilizando cámaras del C2 para localizar el vehículo.

Tras verificar la información y descartar la comisión de algún delito, los elementos preventivos concluyeron que no se trataba de una privación ilegal de la libertad, sino de un procedimiento de internamiento que, por la resistencia de la mujer y la forma en que fue abordada, generó la confusión entre los testigos.

El conductor del vehículo explicó que la mujer era trasladada para recibir tratamiento por adicción.

El incidente volvió a poner sobre la mesa la polémica forma en que algunos anexos realizan el aseguramiento de personas para su ingreso, ya que este tipo de intervenciones han sido confundidas en repetidas ocasiones con secuestros o levantones, generando movilizaciones policiacas y preocupación entre la ciudadanía.