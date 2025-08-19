Oficiales de Seguridad Pública responden a alerta de robo en Guadalupe

Una intensa movilización por parte de oficiales de Seguridad Pública se registró la madrugada del martes en la colonia Guadalupe, luego que vecinos reportaron un supuesto robo en proceso en el sector.

El despliegue ocurrió sobre las calles Madero y Tegucigalpa, donde varias unidades acudieron tras la alerta ciudadana que advertía de la presencia de presuntos delincuentes dentro de un domicilio.

De inmediato, los elementos realizaron un operativo de revisión en la zona, recorriendo calles y verificando accesos a fin de localizar a los responsables. Incluso algunos oficiales descendieron de las patrullas para inspeccionar predios y vehículos estacionados.

Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda, los uniformados confirmaron que no había rastro alguno de personas sospechosas ni evidencia de que se hubiera cometido un ilícito.

Trascendió que el reporte pudo derivarse de una confusión, aunque no descartaron que alguien haya intentado alarmar a los vecinos.

Al no encontrar nada irregular, las unidades se retiraron del sitio minutos después, restableciendo la calma en el sector.