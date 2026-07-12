Frontera refuerza vigilancia con operativo de seguridad

FRONTERA, COAH.- Elementos del Departamento de Seguridad Pública reforzaron la vigilancia en colonias con mayor incidencia delictiva mediante un operativo preventivo orientado a inhibir robos a casa habitación, comercios y planteles educativos.

El despliegue se realizó en las colonias Occidental, La Aguerrita, Borja, Jardines del Aeropuerto, Morelos, La Maquinita y Magisterial, sectores donde recientemente se han reportado robos a viviendas y existe preocupación por posibles hurtos en escuelas.

Durante los recorridos, los oficiales efectuaron patrullajes preventivos en calles, avenidas y zonas comerciales, además de mantener contacto directo con los habitantes para fortalecer la comunicación con la ciudadanía y atender inquietudes relacionadas con la seguridad.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para prevenir delitos patrimoniales y reforzar la presencia policial en los sectores considerados prioritarios, con el propósito de brindar mayor tranquilidad a la población.

El operativo fue implementado la tarde del jueves como parte de las labores preventivas que buscan disuadir a quienes pretendan cometer actos delictivos y mantener una vigilancia constante en el municipio.