Hora Cero
Frontera refuerza vigilancia con operativo de seguridad
El operativo se realizó en colonias con alta incidencia delictiva.
Elementos de Seguridad Pública realizaron patrullajes preventivos en colonias con mayor incidencia de robos en el municipio de Frontera.
Las acciones incluyeron recorridos en calles, avenidas y zonas comerciales para reforzar la presencia policial.
FRONTERA, COAH.- Elementos del Departamento de Seguridad Pública reforzaron la vigilancia en colonias con mayor incidencia delictiva mediante un operativo preventivo orientado a inhibir robos a casa habitación, comercios y planteles educativos.
El despliegue se realizó en las colonias Occidental, La Aguerrita, Borja, Jardines del Aeropuerto, Morelos, La Maquinita y Magisterial, sectores donde recientemente se han reportado robos a viviendas y existe preocupación por posibles hurtos en escuelas.
Durante los recorridos, los oficiales efectuaron patrullajes preventivos en calles, avenidas y zonas comerciales, además de mantener contacto directo con los habitantes para fortalecer la comunicación con la ciudadanía y atender inquietudes relacionadas con la seguridad.
Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para prevenir delitos patrimoniales y reforzar la presencia policial en los sectores considerados prioritarios, con el propósito de brindar mayor tranquilidad a la población.
El operativo fue implementado la tarde del jueves como parte de las labores preventivas que buscan disuadir a quienes pretendan cometer actos delictivos y mantener una vigilancia constante en el municipio.