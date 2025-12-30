Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza operativo en Monclova para ayudar a personas vulnerables

MONCLOVA, COAH.— La noche de ayer, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal activaron un operativo tras recibir un reporte vía radio sobre la presencia de personas en situación de calle, intervención que se realizó con apego a los protocolos de atención social y sin que se registraran incidentes.

De acuerdo con el informe oficial, alrededor de las 23:00 horas la unidad 228 se trasladó a la colonia Guerrero para verificar la situación.

Al arribar, los oficiales tomaron contacto con las personas reportadas, a quienes se les brindó orientación y se les informó sobre la disponibilidad del albergue temporal habilitado en la Base de Bomberos, como medida preventiva ante las bajas temperaturas registradas durante la noche.

Las personas atendidas manifestaron encontrarse en buen estado de salud y rechazaron el traslado al albergue, señalando que únicamente requerían cobijas para protegerse del frío. Ante esta solicitud, se realizó la coordinación correspondiente con el Heroico Cuerpo de Bomberos para brindar el apoyo necesario.

Los elementos hicieron entrega de cobijas y corroboraron que no existieran riesgos inmediatos para la integridad de las personas. Asimismo, elementos de Seguridad Pública proporcionaron un número de contacto para atención inmediata, en caso de que durante la madrugada se requiriera traslado o apoyo adicional.

Luego de confirmar que la situación quedó bajo control y que no se presentaron novedades posteriores, las corporaciones concluyeron el operativo y se retiraron del lugar, manteniendo vigilancia preventiva en la zona.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de atención social, enfocados en proteger a personas en condición vulnerable, priorizando el diálogo, la asistencia humanitaria y el respeto a las decisiones de los ciudadanos.