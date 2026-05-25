Detienen a dos sujetos en operativo de seguridad en Monclova

Elementos de Seguridad Pública realizaron un despliegue en la conflictiva colonia Colinas de Santiago, donde lograron asegurar a dos sujetos tras una línea de investigación en el sector sur de la ciudad.

El operativo de seguridad se llevó a cabo en la conflictiva colonia Colinas de Santiago.

Un fuerte operativo encabezado por elementos de Seguridad Pública Municipal provocó movilización y tensión entre vecinos de la colonia Colinas de Santiago, luego de que agentes desplegaran acciones de vigilancia e intervención derivadas de una línea de investigación en el conflictivo sector sur de la ciudad.

Las unidades policiacas ingresaron a diversas calles de la colonia, donde los oficiales realizaron recorridos y acciones estratégicas para ubicar a los presuntos implicados. La presencia de patrullas y uniformados generó expectación entre habitantes del sector, quienes observaron el movimiento policial desde sus domicilios.

Agentes de seguridad pública realizaron acciones estratégicas para ubicar a los detenidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los agentes lograron ubicar y detener a dos sujetos señalados dentro de las investigaciones que mantenían activas corporaciones municipales. Ambos individuos fueron asegurados en el lugar sin que se reportaran personas lesionadas ni incidentes mayores durante la intervención.

Tras ser sometidos a una revisión preventiva, los detenidos fueron abordados a las unidades oficiales y posteriormente trasladados ante el juez calificador, autoridad encargada de definir su situación legal conforme a las faltas o señalamientos correspondientes.

La intervención no reportó personas lesionadas ni incidentes mayores durante el operativo.

Aunque las autoridades no revelaron mayores detalles sobre las causas específicas que originaron el despliegue policiaco, trascendió que las acciones formaron parte de trabajos de investigación y vigilancia implementados en zonas consideradas de alta incidencia conflictiva. El operativo generó fuerte presencia policiaca en Colinas de Santiago, colonia que constantemente ha sido escenario de riñas, detenciones y reportes relacionados con hechos delictivos.