Jeremy Segura, menor desaparecido en Frontera, activa operativo policiaco

FRONTERA COAH. - Un fuerte operativo policiaco se registró la tarde de ayer en la zona centro del municipio de Frontera, luego de que un menor de 13 años fuera reportado como desaparecido por su madre tras salir de casa después de un regaño.

El adolescente fue identificado como Jeremy Abdias Segura Martínez, estudiante de la Escuela Secundaria Número 1 "Héroes de Nacozari", quien no regresó a su domicilio, lo que encendió la alarma entre sus familiares.

De acuerdo con el reporte, la madre del menor solicitó el apoyo de las autoridades luego de perder contacto con él, provocando una intensa movilización por parte de oficiales municipales y personal del departamento escolar de Seguridad Pública, quienes iniciaron recorridos de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

Jeremy es de tez morena, complexión delgada y estatura aproximada de 1.63 metros. Tiene ojos oscuros, cabello negro que le cubre la frente y como señas particulares porta brackets y un lunar grande que abarca parte del abdomen y la espalda.

Al momento de su desaparición vestía el uniforme de la secundaria: pantalón beige, camisa blanca, zapatos negros de vestir y mochila color negro.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del estudiante y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlo sano y salvo.