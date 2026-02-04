Riña entre alumnos desata operativo policiaco en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una riña multitudinaria entre alumnos y exalumnos de la Escuela Secundaria Federal número 2 Emiliano Zapata, ubicada en el Fraccionamiento Madero, al sur de Monclova, desató un operativo policiaco la tarde de ayer, luego que el enfrentamiento escaló de empujones a agresiones con piedras y palos en plena hora de salida y entrada del turno vespertino.

De acuerdo con reportes de testigos, el conflicto inició entre varios jóvenes dentro del plantel y en cuestión de minutos se salió de control, extendiéndose hacia el exterior justo cuando coincidieron la salida del turno matutino y el ingreso del vespertino, lo que incrementó el riesgo para estudiantes y padres de familia que se encontraban en el sitio.

Vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias al observar el disturbio. Elementos de Seguridad Pública Municipal y la unidad de la patrulla escolar arribaron rápidamente para dispersar a los participantes. A la llegada de las unidades, varios de los involucrados se retiraron corriendo para evitar ser asegurados.

Por tratarse de menores de edad, personal de la Unidad de Atención a Menores Infractores tomó conocimiento de lo ocurrido y recabó información para el reporte correspondiente. Tras controlar la situación, los oficiales mantuvieron presencia preventiva en los alrededores para evitar un nuevo brote de violencia.

Al momento de los hechos, el plantel se encontraba bajo la responsabilidad del Director Alejandro Carranza y la Subdirectora Carolina Salas. No hubo detenidos.

El incidente generó preocupación entre residentes y padres de familia, quienes solicitaron mayor vigilancia en horarios de entrada y salida para prevenir nuevos enfrentamientos.