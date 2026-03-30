Orlando Romo causa accidente en Monclova y queda bajo custodia policial

MONCLOVA, COAH.— Un espectacular accidente vial paralizó la mañana de este lunes la circulación sobre el bulevar Harold R. Pape, justo frente al mall Paseo Monclova, luego que el conductor de un automóvil deportivo perdió el control del volante, invadiera los carriles contrarios y se estrellara contra dos camionetas que esperaban la luz verde del semáforo en el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas.

El fuerte choque ocurrió alrededor de las 10:00 horas cuando Orlando Romo, al volante de un Dodge Charger gris, circulaba con dirección al norte por la principal arteria de la ciudad. Al llegar al cruce con Lázaro Cárdenas, el conductor perdió el control del vehículo, desvió su trayectoria hacia los carriles opuestos y embistió de lleno una Mitsubishi Outlander gris, manejada por Sandra Campa, quien se encontraba detenida en espera del cambio de luz.

La fuerza del impacto proyectó la Mitsubishi contra una KIA Sportage blanca que conducía María Mijares, quien terminó con crisis nerviosa debido al violento sacudón. A pesar del estruendo y los daños materiales, ninguna de las mujeres lesionadas requirió traslado médico. Orlando sí resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo estabilizaron y lo llevaron a sus instalaciones para una valoración más completa.

Testigos del percance alertaron a las autoridades, por lo que oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. El tránsito en la zona quedó parcialmente bloqueado, habilitando únicamente dos carriles para desahogar el embotellamiento ocasionado por el siniestro. Finalmente, una grúa remolcó el Dodge Charger involucrado al corralón, mientras el conductor quedó bajo custodia policiaca en espera de que responda por los cuantiosos daños ocasionados a los tres vehículos afectados.