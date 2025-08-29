Niños jugando con globos causan movilización policial en Hipódromo

La tranquilidad de la colonia Hipódromo se vio interrumpida ayer al mediodía cuando vecinos entraron en pánico absoluto tras escuchar lo que ellos creyeron eran detonaciones de arma de fuego.

La "amenaza" provocó la movilización inmediata de la Policía Municipal, Policía Estatal Coahuila, Agencia de Investigación Criminal y Policía de Acción y Reacción, quienes llegaron al lugar como si se tratara de un enfrentamiento de película.

El reporte inicial aseguraba que hombres armados descendieron de una camioneta Equinox negra e ingresaron a un domicilio de la calle 16, entre calles 3 y 15.

El vecino, muy preocupado, permaneció resguardado en su casa mientras esperaba a que los héroes uniformados pusieran fin al peligro.

La sorpresa llegó cuando se descubrió que las "balas" no eran más que globos reventándose mientras unos niños jugaban despreocupadamente.

Según Amalia Ferrel Cortez, testigo del hecho, alrededor de diez globos explotaron, causando la confusión que movilizó a todo un ejército policial.

Afortunadamente, la rápida intervención evitó cualquier "tragedia" y dejó en evidencia que a veces el miedo tiene mucho más volumen que la realidad. Los oficiales revisaron la zona e inclusive la casa en cuestión pero no encontraron armas ni personas armadas, y los niños pudieron continuar su juego como si nada.