Guadalupe García sufre crisis nerviosa y moviliza a la Cruz Roja

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del miércoles en el Fraccionamiento Fénix, luego que trascendió que una mujer presuntamente intentaba atentar contra su vida, lo que generó momentos de angustia entre vecinos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Laminación, donde Guadalupe García, de 43 años, paciente diagnosticada con esquizofrenia, comenzó a experimentar una crisis emocional severa que encendió las alertas en el sector.

¿Cómo ocurrió la crisis de Guadalupe García?

De manera extraoficial, se manejó que la mujer intentaba "salir por la puerta falsa", sin embargo, fue ella misma quien, al percatarse de su estado, buscó ayuda saliendo de su domicilio y solicitando apoyo a una vecina, acción que resultó clave para evitar que la situación pasara a mayores.

Ante el riesgo, habitantes del sector solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron rápidamente y la encontraron en medio de una fuerte crisis nerviosa, pero consciente y sin lesiones físicas visibles.

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Acciones de los paramédicos y autoridades

Tras la valoración inicial, los socorristas determinaron su traslado a la Clínica 84 del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica y atención especializada para descartar cualquier riesgo posterior.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar apoyo tanto a la mujer como a sus familiares, logrando que la situación se controlara sin consecuencias mayores.