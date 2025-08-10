Explosión de gas en Monclova deja pareja con quemaduras

MONCLOVA, COAH.- Una pareja resultó con quemaduras de primer y segundo grado luego que una fuga de gas provocó una explosión dentro de su domicilio, la mañana de este sábado en la colonia Obrera Sur Tercer Sector.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, en la vivienda marcada con el número 1403 de la calle Jorge Engel, cuando Patricia Valdez e Iván Herrera se encontraban en la cocina preparando el desayuno.

Sin darse cuenta, las perillas de la estufa permanecían abiertas, lo que provocó la acumulación de gas en el ambiente.

En el momento en que Patricia encendió un fósforo, el gas acumulado detonó, causando un fuerte estallido que la alcanzó de frente, provocándole quemaduras en el pecho y parte del rostro. Iván, que estaba cerca, sufrió lesiones en el abdomen y piernas a causa del flamazo.

Vecinos salieron alarmados al escuchar el estruendo y de inmediato pidieron auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente, estabilizando a la pareja y cubriendo a Iván con una sábana térmica para evitar una baja de temperatura corporal.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos revisaron el lugar y confirmaron que el siniestro fue originado por la fuga de gas en la cocina.