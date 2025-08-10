Accidente vial en Monclova involucra a cadete de la Policía en estado de ebriedad

MONCLOVA, COAH. – Un accidente vial causado por un cadete de la Policía del Estado, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, dejó como resultado daños materiales y su posterior detención la tarde del sábado, en un percance ocurrido sobre el bulevar Ejército Mexicano.

El incidente sucedió alrededor del mediodía, sobre los carriles de circulación de poniente a oriente, antes de llegar al cruce con el bulevar Harold R. Pape.

El conductor del Nissan Stratus, identificado como Rogelio García, de 26 años y cadete de la corporación policiaca, no calculó la distancia entre su vehículo y el Honda City, modelo 2024, que se encontraba adelante, manejado por Beatriz de Jesús Cruz, de 64 años. La colisión por alcance dejó daños considerables en el Honda, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Al darse cuenta de los daños, la afectada contactó a las autoridades municipales para reportar el accidente.

Cuando los peritos de la Policía Municipal llegaron al sitio, se encontraron con un conductor agresivo y visiblemente alcoholizado.

En lugar de colaborar con las autoridades, Rogelio mostró un comportamiento intransigente, lo que provocó que los oficiales de Control de Accidentes tomaran la decisión de arrestarlo.

Después de realizar el croquis del accidente, Rogelio fue detenido y trasladado a las celdas municipales, donde quedó bajo arresto mientras se resolvía su situación legal por conducir en estado de ebriedad y causar el choque.