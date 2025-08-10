Jesús Conrado Sánchez Barboza asegurado por AIC tras intento de linchamiento en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Jesús Conrado Sánchez Barboza, el hombre que estuvo a punto de ser linchado por vecinos de la colonia Azteca la noche del viernes, fue asegurado este martes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuando salía de las celdas municipales tras su arresto inicial.

El pasado viernes, alrededor de las 21:00 horas, Sánchez Barboza, de 32 años, irrumpió en un domicilio de la calle Tláloc con la intención de robar.

Sin embargo, no contaba con que residentes ya estaban alertas. Fue rápidamente detenido por los mismos vecinos, quienes no dudaron en darle "su merecido" por atreverse a entrar a una casa ajena.

Los vecinos llamaron a la Policía Municipal, quienes llegaron al lugar y arrestaron a Sánchez Barboza, originario de la colonia San Salvador.

El presunto ladrón fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Este sábado, mientras salía de las celdas municipales, fue asegurado por agentes de la AIC, quienes lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso judicial en su contra.

Trascendió que Sánchez Barboza está siendo investigado por allanamiento de morada, ya que el afectado formalizó su denuncia ante el Ministerio Público.