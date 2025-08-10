Violenta agresión en Monclova: hombre gravemente herido por pandilleros

MONCLOVA, COAH. – Un ataque brutal perpetrado por un grupo de pandilleros dejó a un hombre de 23 años al borde de la muerte, tras ser golpeado y despojado de un cartón de cervezas mientras caminaba por calles de la colonia Guerrero, la madrugada de este sábado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, sobre la calle Jiménez, entre las calles Altamira y Mazatlán, cuando Luis Alejandro Neira Alvizo, quien se dirigía a su domicilio en la calle Jiménez, número 907, de la colonia Continental Guerrero, fue interceptado por varios individuos.

De manera violenta y sin mediar palabra, los pandilleros lo atacaron por la espalda y comenzaron a golpearlo sin piedad, todo por apoderarse de un cartón de cervezas que llevaba consigo.

Una vez lograron su cometido, los delincuentes huyeron del lugar, dejando a Luis Alejandro malherido y tendido en el suelo, sin ninguna preocupación por su vida.

Afortunadamente, testigos del ataque no dudaron en pedir ayuda a las autoridades municipales y a los socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC), quienes llegaron rápidamente al lugar para brindar auxilio al joven.

Luis Alejandro fue estabilizado en el lugar de los hechos y luego trasladado a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, los médicos decidieron trasladarlo de inmediato a la Clínica 7 del IMSS, donde continúa bajo atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este violento robo, pero se sigue investigando para dar con los responsables de este cruel ataque.