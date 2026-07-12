Peatón lesionado tras ser atropellado en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un peatón resultó lesionado la tarde del sábado luego de ser atropellado por un automóvil en el cruce de las calles Morelos y Miguel Blanco, en el primer cuadro de la zona centro.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona intentó cruzar la vialidad cuando fue embestida por un vehículo, cuyo conductor permaneció en el lugar tras el percance.

Comerciantes de la zona solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el lesionado requería atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, brindaron los primeros auxilios al peatón y posteriormente lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para su valoración y atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades conforme al resultado de las investigaciones.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del lesionado ni el estado de salud que presentaba al momento de su traslado.