Peatón Manuel Acosta es embestido por vehículo en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un momento de descuido bastó para que la tarde de este miércoles se tornara en angustia sobre el bulevar San José, donde un hombre que intentaba cruzar la vialidad terminó siendo embestido por un vehículo, generando movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

El accidente se registró alrededor de las 13:30 horas, a la altura de la calle Jiménez, cuando José Luis Padilla, de 68 años, conducía un Nissan Versa color café en dirección al norte e intentaba incorporarse hacia la calle Jiménez.

De acuerdo con los primeros informes, al aproximarse al semáforo el conductor disminuyó la velocidad; sin embargo, en ese instante, un peatón identificado como Manuel Acosta Sánchez, de 43 años y vecino de la colonia Hipódromo, le salió de manera repentina al paso.

El impacto fue inevitable. El peatón terminó con una lesión en uno de sus pies, quedando sentado sobre el camellón central, visiblemente adolorido, mientras automovilistas y testigos observaban la escena con preocupación.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron rápidamente al lugar, solicitando el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

El hombre fue subido a la ambulancia para una valoración más detallada, con el fin de determinar si era necesario su traslado a un hospital, aunque trascendió que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Por su parte, el conductor del vehículo fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal para el deslinde de responsabilidades, no sin antes señalar que el peatón se le atravesó de forma inesperada, lo que le impidió evitar el golpe.

A pesar de su versión, las autoridades procedieron conforme a protocolo debido a que hubo una persona lesionada, por lo que será la instancia correspondiente la que determine su situación legal.

Se informó que ambas partes buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de daños y gastos médicos, evitando así mayores consecuencias legales.