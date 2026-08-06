Accidente de motocicleta deja dos heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un adolescente y su acompañante terminaron hospitalizados la noche del miércoles tras protagonizar un aparatoso accidente sobre la avenida Oriente, en la colonia 21 de Marzo, donde la motocicleta en la que viajaban se incrustó en la parte trasera de un automóvil.

El percance ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando Pedro ´N´ de 16 años, conducía una motocicleta Vento Crossmax color negro sobre la avenida Oriente.

Al llegar al cruce con la calle 40, presuntamente circulaba a una velocidad mayor a la permitida y no alcanzó a frenar a tiempo, impactándose contra la parte posterior de un Chevrolet Malibu color dorado que era conducido por Juan Leal.

El encontronazo lanzó violentamente al adolescente y a su acompañante contra el pavimento, provocando la movilización de vecinos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y, tras estabilizarlos, trasladaron a Pedro ´N´ a la clínica del ISSSTE, mientras que su acompañante fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides debido a las lesiones que presentaba.

Por su parte, Juan Leal explicó a las autoridades que circulaba con normalidad y estaba a escasos metros de llegar a su domicilio cuando sintió el fuerte golpe en la parte trasera de su vehículo, sin posibilidad de evitar el impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinaron de manera preliminar que el choque fue provocado por el exceso de velocidad y la falta de distancia de seguridad con la que circulaba el motociclista, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.