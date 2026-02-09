Queda motociclista tendido en la Sidermex

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este lunes luego de derrapar al pasar a exceso de velocidad sobre un reductor en la avenida Sidermex, a la altura de la calle 12, lo que generó la movilización de autoridades municipales y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

El accidente se registró alrededor de las 10:00 horas, cuando Jesús Antonio Álvarez Treviño, de 29 años de edad, vecino de la colonia Colinas de Santiago, circulaba a bordo de su motocicleta y perdió el control al no disminuir la velocidad ante un reductor vial instalado en ese tramo.

Tras brincar el tope sin la debida precaución, el conductor derrapó y cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido en la vialidad. Automovilistas y testigos que presenciaron el percance realizaron de inmediato el reporte al sistema de emergencias 911.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Luego de la valoración inicial, el motociclista fue estabilizado y trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Detalles confirmados

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho, abanderaron el área para prevenir otro incidente y recabaron datos para el informe correspondiente. Autoridades reiteraron el llamado a respetar los reductores de velocidad y conducir con precaución, especialmente en motocicleta.