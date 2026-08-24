Riña entre pandilleros moviliza a Seguridad Pública en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una riña entre pandilleros movilizó la noche del lunes a elementos de Seguridad Pública hasta la colonia 10 de Mayo, donde vecinos reportaron una pelea a golpes y con piedras y palos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Magnolia y Sinaloa, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre una fuerte confrontación entre varios pandilleros y la posible presencia de personas lesionadas.

Tras el reporte, oficiales de Seguridad Pública acudieron al lugar para atender la emergencia y verificar la situación.

Sin embargo, al percatarse de la presencia de los uniformados, los participantes en la riña emprendieron la huida y lograron escapar antes de ser asegurados.

Los elementos municipales realizaron las acciones correspondientes en el sector, pero no lograron detener a ninguno de los involucrados.

Tampoco fueron localizadas personas lesionadas en el sitio, pese al reporte inicial de vecinos que alertó sobre posibles heridos durante el enfrentamiento.

La movilización concluyó sin personas detenidas ni lesionadas localizadas por las autoridades.