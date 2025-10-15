Colisión entre camioneta y Nissan Rogue en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La noche de ayer se registró un percance vial en la rotonda de Benito Juárez de la colonia El Pueblo, luego que el conductor de una camioneta ingresó de manera imprudente y colisionó con una Nissan Rogue negra, afectando su llanta trasera.

Afortunadamente, el accidente solo dejó daños materiales menores, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para regular el tráfico y apoyar a los conductores en la resolución del incidente, asegurando que ambos pudieran llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados.