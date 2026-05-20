Le clava 'luna' colmillos a mujer

MONCLOVA, COAH.– Una mujer terminó lesionada y con fuertes dolores en una pierna luego de ser atacada por una perra que presuntamente ya había protagonizado otros incidentes similares en la colonia Del Río, provocando la movilización de cuerpos de emergencia durante la noche de este martes.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche sobre la calle Chabacanos, cuando Damaris caminaba de regreso a su domicilio sin imaginar que el trayecto terminaría en una dolorosa agresión.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, de manera repentina salió a su paso una perra conocida entre vecinos como "Luna", animal que —aseguran habitantes del sector— desde hace meses ha generado temor debido a ataques previos contra otras personas.

La mujer relató que el animal, que recientemente tuvo cachorros, aparentemente reaccionó de forma agresiva al verla pasar y sin previo aviso se abalanzó sobre ella, logrando morderla en la pierna derecha y enterrarle los colmillos, provocándole una herida visible y un intenso dolor.

Los gritos de auxilio alertaron a vecinos del sector, quienes rápidamente solicitaron apoyo de paramédicos y autoridades al ver a la mujer lesionada.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, realizando limpieza de la herida y recomendándole acudir a revisión médica constante debido a que se desconoce si el animal cuenta con su esquema de vacunación.

Acciones de la autoridad

Mientras la lesionada recibía atención, habitantes del sector señalaron que presuntamente la propietaria de la perra ocultó al animal dentro de una vivienda para evitar que fuera asegurada por las autoridades, situación que incrementó aún más el enojo de los vecinos.

"Ya ha mordido a más personas y nadie hace nada", reclamaron habitantes de la colonia Del Río, quienes aseguraron vivir con preocupación constante ante el temor de que niños o adultos mayores puedan convertirse en nuevas víctimas.

Reacciones de la comunidad

Por su parte, Damaris adelantó que buscará proceder legalmente contra los responsables del animal, pues teme que el problema continúe y ocurra una tragedia mayor.