Mujer lesionada por perros en Frontera: Anabel Lobos fue atacada

FRONTERA, COAH.— Una mujer resultó lesionada en una pierna luego de ser atacada por dos perros cuando caminaba por calles de la colonia Occidental la tarde de este sábado. Los animales incluso intentaron agredir a un elemento de la Policía Municipal que acudió a brindarle auxilio.

Los hechos se registraron poco después de las 15:00 horas sobre la calle Porfirio Díaz, cerca del cruce con la calle Chantre Ramos, a la altura del domicilio marcado con el número 1017.

De acuerdo con los primeros reportes, la afectada fue identificada como Anabel Lobos, vecina de la calle Occidental, quien caminaba por la zona tras salir a comprar alimentos cuando repentinamente dos perros salieron del mencionado domicilio y se le fueron encima sin motivo aparente.

La mujer fue sorprendida por los animales, quienes la atacaron y lograron lesionarla en una de sus piernas. Como pudo, el ama de casa logró quitárselos de encima mientras personas que presenciaron el ataque solicitaban el apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal arribaron rápidamente al lugar y se encargaron de auxiliar a la lesionada, trasladándola posteriormente a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera atención médica.

Antes de retirarse del sitio, los oficiales intentaron dialogar con los habitantes del domicilio de donde salieron los animales; sin embargo, al acercarse a la vivienda los perros nuevamente se abalanzaron contra uno de los uniformados y lograron morderlo.

Momentos después salió el hijo del propietario de la casa, quien se comunicó con su padre para informarle de lo ocurrido. Los agentes dialogaron vía telefónica con el dueño de los perros y le solicitaron resguardar a los animales para evitar que se registrara otra agresión en el sector.

Finalmente, el propietario se comprometió a llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los gastos derivados de la lesión y mantenerse al pendiente de la evolución en la salud de la mujer.