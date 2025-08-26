Policía Estatal de Coahuila interviene arrestando a hombre por consumo de drogas

Un hombre identificado como Juan Gilberto Moreno Garza, de 32 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Coahuila la tarde de este martes, luego de ser sorprendido consumiendo drogas en plena calle de la colonia El Campanario.

Los hechos se registraron cerca de las 13:30 horas sobre la calle Santiago Apóstol, donde vecinos reportaron a través del sistema de emergencias a un sujeto que se encontraba en actitud sospechosa y con un comportamiento errático, generando incomodidad entre transeúntes y habitantes del sector.

De inmediato, oficiales de la Policía Estatal Coahuila acudieron al lugar, donde encontraron a Juan Gilberto en evidente estado de intoxicación. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó ocultar las sustancias ilícitas que llevaba consigo, pero fue descubierto tras una revisión preventiva.

Tras ser asegurado, el detenido fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador por la falta administrativa de consumo de drogas en la vía pública.

La intervención rápida de los elementos evitó que la situación escalara a un problema mayor.

Autoridades estatales señalaron que la colonia El Campanario se ha convertido en un punto de atención debido a los reportes constantes de consumo de sustancias prohibidas, por lo que continuarán reforzando los operativos de vigilancia.