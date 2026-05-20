Herido por 'blockazo' moviliza a autoridades

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía ser un hecho violento con una persona lesionada movilizó durante la noche a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana hacia calles de la colonia Las Flores; sin embargo, al llegar al lugar descubrieron que la situación no había pasado de una acalorada discusión entre dos hombres.

La movilización ocurrió cerca de las 21:30 horas, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre una persona herida presuntamente tras un altercado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Chapultepec, generando preocupación entre vecinos del sector ya que aseguraban un hombre había recibido un blockazo en la cabeza.

Ante el reporte, patrullas y una ambulancia se desplazaron rápidamente hacia el lugar señalado, preparados para atender una posible agresión. No obstante, al arribar, socorristas y oficiales se toparon con un escenario completamente distinto: no había lesionados ni personas solicitando ayuda médica.

Pese a ello, las autoridades no bajaron la guardia y comenzaron un recorrido por calles aledañas para descartar cualquier situación de riesgo, además de intentar localizar a los supuestos involucrados.

Durante las indagatorias, vecinos del sector relataron que momentos antes habían observado una fuerte discusión entre dos hombres, quienes comenzaron a empujarse en plena vía pública tras intercambiar reclamos.

Sin embargo, según los testimonios recabados, el pleito no escaló más allá de los empujones y gritos, pues ambos sujetos optaron por retirarse del sitio por diferentes rumbos antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que no fue necesario brindar atención médica ni realizar traslados hospitalarios, ya que ninguna persona resultó con lesiones visibles.

Finalmente, tras verificar que no existía una emergencia real, el reporte fue descartado, aunque elementos policiacos mantuvieron vigilancia preventiva en el sector para evitar un posible reencuentro entre los involucrados y prevenir que la situación terminara fuera de control.