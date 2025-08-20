Policía arresta a individuo de 60 años en Las Flores por denuncia vecinal

Un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser denunciado por vecinos de la colonia Las Flores, quienes alertaron a las autoridades sobre su comportamiento agresivo y escandaloso en la vía pública.

Cerca de las 10:00 horas de este miércoles, los oficiales a bordo de la unidad 228 recibieron el reporte y se trasladaron de inmediato a la intersección de las calles 5 de Febrero y Azucenas.

Al llegar, los oficiales encontraron a Pedro Valdez, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, gritando incoherencias y peleando con el aire.

Por su comportamiento desordenado y agresivo, los oficiales procedieron a arrestarlo.

Pedro Valdez, quien no proporcionó su domicilio, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa.