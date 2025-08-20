Policía arresta a individuo de 60 años en Las Flores por denuncia vecinal

Contactanos
Policía actúa ante denuncia de comportamiento desordenado en Las Flores

Por Brenda Rebolloso - 20 agosto, 2025 - 09:23 p.m.
Un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser denunciado por vecinos de la colonia Las Flores, quienes alertaron a las autoridades sobre su comportamiento agresivo y escandaloso en la vía pública.

Cerca de las 10:00 horas de este miércoles, los oficiales a bordo de la unidad 228 recibieron el reporte y se trasladaron de inmediato a la intersección de las calles 5 de Febrero y Azucenas.

Al llegar, los oficiales encontraron a Pedro Valdez, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, gritando incoherencias y peleando con el aire.

Por su comportamiento desordenado y agresivo, los oficiales procedieron a arrestarlo.

Pedro Valdez, quien no proporcionó su domicilio, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa.

