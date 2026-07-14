AIC refuerza apoyo a la población en Castaños tras lluvias

CASTAÑOS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) reforzaron las labores de apoyo a la población en el municipio de Castaños tras las intensas lluvias que ocasionaron encharcamientos y afectaciones en distintos sectores.

Las acciones fueron encabezadas por el inspector Roberto Torres, supervisor regional de la corporación, quien coordinó los recorridos para atender los reportes de auxilio generados durante la contingencia.

Como parte de las labores, los agentes apoyaron a familias y automovilistas que quedaron varados por la acumulación de agua, realizando maniobras para rescatar y empujar vehículos, pases de corriente, asistencia mecánica y atención en zonas inundadas.

Asimismo, brindaron acompañamiento a personas que requerían ser trasladadas a lugares seguros, trabajando de manera coordinada con corporaciones de emergencia y personal de Protección Civil para responder con rapidez a las solicitudes de la ciudadanía.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, reiteró su compromiso de mantener presencia en situaciones de emergencia y colaborar en las acciones que permitan salvaguardar la integridad de la población durante la temporada de lluvias.