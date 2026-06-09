Policía asiste parto y recibe a bebita

CASTAÑOS, COAH.- Lo que comenzó como una llamada de auxilio por una emergencia médica terminó en una historia de alivio y esperanza, luego que una oficial de la Policía Municipal ayudara a una mujer a dar a luz dentro de su propio domicilio al no alcanzar a llegar a tiempo a un hospital.

Los hechos se registraron la tarde de este martes en una vivienda ubicada en la calle Palmas número 515 de la colonia Valle del Carbajal, donde Erick Rendón solicitó desesperadamente el apoyo de las autoridades al ver que su esposa, Angélica Guadalupe Rodríguez López, de 31 años de edad, había entrado en labor de parto.

Al lugar acudieron los oficiales de la Policía Municipal bajo la Dirección de Iván Alejandro Pérez, Manuelita Reyna y Eloy Cepeda García, quienes encontraron a la mujer con contracciones avanzadas y sin posibilidad de ser trasladada de inmediato a una clínica.

Ante la urgencia de la situación, la oficial Manuelita Reyna tomó el control de la emergencia y asistió a la futura madre durante el alumbramiento, logrando recibir a una bebé en el interior de la vivienda antes de la llegada de los servicios médicos.

Minutos después arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Castaños, quienes brindaron atención tanto a la madre como a la recién nacida para verificar que ambas se encontraran fuera de peligro.

Una vez estabilizadas, las dos fueron trasladadas hacia la Clínica del ISSSTE en Monclova. Durante el recorrido, patrullas de la Policía Municipal de Castaños y de Monclova realizaron labores de escolta y abrieron paso al convoy de emergencia a lo largo del bulevar Harold R. Pape para agilizar su llegada al hospital.

Gracias a la rápida coordinación entre corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate, la madre y la pequeña llegaron en buenas condiciones para recibir atención especializada.

Tras conocer que ambas se encontraban estables, el padre de familia expresó públicamente su agradecimiento a través de redes sociales, donde reconoció la labor de la oficial Manuelita Reyna, de los elementos policiacos y de los paramédicos que participaron en la atención de la emergencia.

El nacimiento ocurrió sin complicaciones mayores y tanto la madre como la recién nacida permanecen bajo observación médica, reportándose en buen estado de salud.