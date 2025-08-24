Policía de San Buenaventura desarticula banda de farderas

Elementos de la Policía Municipal de San Buenaventura desarticularon este viernes una banda de farderas que operaba en la región, tras un operativo realizado a las 11:35 horas en la carretera 30 y avenida Las Flores, en la colonia 18 de Febrero.

Cuatro mujeres fueron detenidas, acusadas de robo a comercios y otros delitos relacionados. Las detenidas fueron identificadas como Irasema Lilian Zapata de 47 años; Lisa de Liz Navarro, de 43 años; Karina Nataly Ramos de 35 años; y Wendy Alejandra Hernández de 33 años. Las mujeres fueron sorprendidas en posesión de productos robados y negaron su responsabilidad. Se les acusa de formar parte de una banda organizada que robaba en pequeños comercios de la región. El comandante Christian Rolando Venegas, al mando del operativo, destacó que esta detención es parte de una serie de acciones para frenar el robo hormiga en la región. "Hemos desarticulado una banda de farderas que estaba afectando a varios comercios. Actuaremos con firmeza para garantizar la seguridad de las familias y los comercios de San Buenaventura", aseguró. Las detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público en Monclova, donde enfrentarán los cargos de robo y cohecho, además de ser investigadas por su posible vinculación con otros atracos en la región.