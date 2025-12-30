Choque en Zona Centro de Monclova deja a hombre herido

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad nocturna del primer cuadro de la ciudad se vio abruptamente interrumpida la noche de ayer, luego de que un cobrador resultó lesionado tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de las calles Juárez y Abasolo, en plena Zona Centro de Monclova.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando Juan Antonio Cisneros Noriega, trabajador de la empresa Banco Azteca, se desplazaba por la calle Abasolo y terminó impactándose contra un automóvil KIA Rio, modelo 2022 de color gris, que manejaba Obed Luevanos Castañeda, justo al llegar a la intersección con la calle Juárez.

La fuerza del choque fue considerable y provocó que el motociclista saliera proyectado, quedando tendido sobre el pavimento. El accidente generó momentos de tensión entre peatones y automovilistas que se encontraban en la zona, quienes de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias al observar al lesionado inmóvil sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos acudieron rápidamente al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, tras estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, debido a las lesiones que presentaba. Testimonios preliminares señalaron que ambos conductores aseguraron tener la preferencia de paso al momento del impacto, versión que será analizada por las autoridades a fin de determinar la responsabilidad correspondiente.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal arribaron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje vial y coordinar el flujo vehicular, ya que el choque provocó congestionamiento durante varios minutos en una de las zonas más transitadas del centro de la ciudad.

Los vehículos involucrados fueron asegurados y los conductores canalizados ante la autoridad competente, donde se continuará con el procedimiento legal para deslindar responsabilidades conforme al peritaje.