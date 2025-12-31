Policía Preventiva atiende crisis respiratoria de hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una acción de proximidad social por parte de elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal permitió que un adulto mayor recibiera atención médica oportuna, luego de presentar una crisis respiratoria en su domicilio ubicado en la colonia La Loma.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:45 horas, cuando oficiales a bordo de la unidad 254 acudieron a la calle El Roble tras la solicitud de auxilio de un ciudadano, quien pidió apoyo para atender a su padre, identificado como Enrique Vela Villarreal, de 68 años de edad.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor manifestó sentirse mal, refiriendo dolor en el pecho y dificultad para respirar, lo que alertó a los oficiales, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de una ambulancia para una valoración médica especializada.

Minutos después arribó al lugar la unidad SAMU, quienes tras revisar al paciente determinaron que se trataba de una crisis de asma, procediendo a brindarle la atención correspondiente en el sitio.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y de emergencia, la situación fue controlada sin que se registraran mayores complicaciones, quedando el incidente sin novedad relevante.

Autoridades municipales destacaron la importancia de este tipo de acciones de proximidad social, que permiten una respuesta inmediata ante emergencias médicas y refuerzan la confianza entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad.