Menor de edad entre detenidos por consumo de sustancias

Elementos de la Policía Preventiva lograron la detención de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, sorprendidos consumiendo drogas de manera abierta en la calle.

El hecho ocurrió el día de ayer, alrededor de las 13:40 horas, cuando los oficiales patrullaban la colonia Las Moritas, al norte de la ciudad, y observaron al grupo drogándose descaradamente.

Los detenidos fueron identificados como Cristian 'N' de 17 años, Michelle Josué Saucedo Vázquez de 35 años, Jonathan Díaz Garza de 32 años, y otro individuo cuya identidad no fue proporcionada debido a su evidente estado de intoxicación, lo que le impidió dar su nombre al Juez Calificador en turno.

El grupo de viciosos fue encontrado consumiendo sustancias ilícitas sobre la calle Primera, lo que motivó la intervención de los oficiales, quienes procedieron a arrestarlos por cometer una falta administrativa relacionada con el consumo de drogas en la vía pública.

Tras su detención, los cuatro fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron bajo arresto. El menor de edad, como es habitual en este tipo de situaciones, fue entregado a sus familiares después de realizar los trámites pertinentes.