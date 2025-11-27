Conductor huye tras causar accidente en Monclova: poste cae sobre vehículo

MONCLOVA, COAH.– Un operador de camión de carga, cuya identidad es tan desconocida como su sentido común, dejó tras su paso un auténtico caos urbano al jalar y reventar los cables de un poste de concreto, el cual terminó vencido desde su base y cayó directamente sobre una combi estacionada. Como si fuera poco, el responsable huyó sin mirar atrás, dejando a los vecinos con el susto... y al dueño del vehículo con el coraje.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió en la avenida Montessori, cerca del cruce con el bulevar San José, en la colonia Miguel Hidalgo, al oriente de Monclova. Eran alrededor de las 20:00 horas cuando el estruendo alertó a los habitantes del sector, quienes de inmediato reportaron al 911 que había personas atrapadas en la combi Chevrolet Chevy Van, blanca, propiedad del comerciante Gerardo Gallegos Govea.

Sin embargo, al llegar socorristas del GRUM, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y oficiales municipales, descubrieron que, por fortuna, nadie estaba dentro del vehículo aplastado. Gerardo, su propietario, descansaba tranquilamente dentro de su casa... hasta que el poste decidió estacionarse sobre su unidad.

Ante la escena digna de una película de acción de bajo presupuesto, las autoridades bloquearon la avenida Montessori desde la avenida Constitución, descartaron el riesgo de cables energizados y confirmaron que no había personas atrapadas, incluidos los dos menores que —según rumores de pasillo— nunca estuvieron dentro de la combi ya que su propietario estaba subiendo la mercancía que vendería por la mañana.

Los bomberos se encargaron de cortar los cables, que resultaron no ser de energía eléctrica, lo cual evitó que el desastre pasara a tragedia. Una grúa maniobró cuidadosamente hasta retirar el poste, dejando al descubierto los daños con los que la camioneta terminó: severos, visibles... y cortesía de un operador que decidió desaparecer antes de enfrentar el problema.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y recomendaron al afectado acudir ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia. Mientras tanto, el conductor del camión continúa ilocalizable, probablemente manejando por ahí como si nada hubiera pasado.