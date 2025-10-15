Contactanos
Vecinos de Monclova Alertan sobre Presuntas Detonaciones en la Zona

La noche del miércoles, Monclova se vio sacudida por una intensa movilización policiaca tras reportes de detonaciones en la colonia El Pueblo.

Por Axel Ruiz - 15 octubre, 2025 - 10:35 p.m.
MONCLOVA, COAH.– Una fuerte movilización policiaca se registró la noche del pasado miércoles en la colonia El Pueblo, luego de que vecinos reportaran presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona de la rotonda.

De inmediato, elementos de la Policía Estatal arribaron al sitio, bloqueando algunas salidas y realizando recorridos preventivos para localizar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el incidente, y las autoridades no han confirmado si hubo personas detenidas o lesionadas, aunque el hecho generó alarma y preocupación en el sector.

