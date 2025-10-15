Vecinos de Monclova Alertan sobre Presuntas Detonaciones en la Zona

MONCLOVA, COAH.– Una fuerte movilización policiaca se registró la noche del pasado miércoles en la colonia El Pueblo, luego de que vecinos reportaran presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona de la rotonda.

De inmediato, elementos de la Policía Estatal arribaron al sitio, bloqueando algunas salidas y realizando recorridos preventivos para localizar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el incidente, y las autoridades no han confirmado si hubo personas detenidas o lesionadas, aunque el hecho generó alarma y preocupación en el sector.