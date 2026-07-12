Movilización policiaca en Monclova tras presunto levantón de un joven

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde del domingo en la colonia Independencia, luego de que vecinos reportaron la presunta privación de la libertad de un joven, quien, según testigos, fue obligado a subir a la cajuela de un automóvil negro.

El reporte fue recibido a través de los números de emergencia y señalaba que los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Francisco Villa y Aguascalientes, donde varias personas presuntamente sometieron al joven y lo introdujeron por la fuerza al vehículo antes de retirarse del lugar.

Acciones de la autoridad

Tras recibir la alerta, elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo de búsqueda en el sector y recorrieron diversas calles de la colonia con el objetivo de localizar el automóvil y a sus ocupantes.

Sin embargo, pese a las labores de patrullaje y búsqueda realizadas por los oficiales, no fue posible ubicar el vehículo señalado ni a las personas presuntamente involucradas en el hecho.

Detalles confirmados

Las autoridades tampoco localizaron al joven que, de acuerdo con el reporte ciudadano, habría sido privado de su libertad, por lo que no fue posible confirmar su identidad ni obtener una versión directa de los acontecimientos.

Al no encontrar indicios relacionados con el reporte, los elementos policiacos concluyeron el operativo y se retiraron del lugar, sin que se informara sobre personas detenidas o aseguramientos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido información adicional respecto al caso ni confirmado oficialmente la comisión de algún delito, por lo que los hechos permanecen bajo investigación conforme al reporte realizado por los vecinos.