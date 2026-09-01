Se encuentra Ramiro grave tras accidente

MONCLOVA, Coah. - En terapia intensiva y bajo atención médica permanece Ramiro Hernández Mendoza, de 42 años, luego de que su estado de salud se complicara a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el aparatoso accidente ocurrido el lunes en la colonia Leandro Valle.

Como se recordará, el percance ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, sobre la avenida Leandro Valle y la calle Eulalio Gutiérrez, cuando Pedro Garanzuay, de 20 años y vecino del fraccionamiento La Ribera, trató de rebasar por el acotamiento en una Ford Transit blanca, propiedad de la empresa Encanto.

La unidad terminó impactándose contra un puesto de carnitas ambulante propiedad de Adolfo Carranza, de 50 años, que se encontraba instalado a un costado de la avenida. Tras el impacto, la estructura fue desplazada y terminó golpeando a Ramiro, quien en ese momento realizaba labores de limpieza en el exterior del negocio.

En el sitio, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron al trabajador, quien presentaba una herida en el rostro y un fuerte golpe en la cabeza. Aunque los socorristas le recomendaron acudir a un hospital, inicialmente Ramiro aseguró sentirse bien y se resistía a ser trasladado.

Finalmente, los paramédicos lograron convencerlo de recibir atención médica y lo llevaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración más completa.

Sin embargo, una vez en el nosocomio, los médicos detectaron que la lesión en la cabeza era de mayor consideración de lo que inicialmente aparentaba, por lo que Ramiro fue ingresado al área de terapia intensiva, donde permanece bajo vigilancia médica y sin recuperar plenamente el estado de alerta.

Mientras tanto, el conductor de la unidad Encanto fue asegurado por las autoridades en el lugar del accidente y posteriormente trasladado a la Comandancia Municipal. El caso sería turnado ante el Ministerio Público para determinar la responsabilidad del joven conductor por las lesiones ocasionadas a Ramiro, además de los daños provocados al puesto de comida y a la propia unidad de la empresa.

A un día del accidente, el estado de salud del trabajador mantiene en alerta a sus familiares, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las consecuencias legales del percance.