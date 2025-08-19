´Rebota´ en automóvil

MONCLOVA, COAH. – Un fuerte accidente vial ocurrido la mañana de este martes dejó como saldo una persona lesionada y considerables daños materiales en ambos vehículos involucrados. El percance movilizó a autoridades municipales y cuerpos de rescate hasta la colonia Ciudad Deportiva.

El accidente ocurrió cerca de las 10:00 horas en el cruce de las calles Tezozómoc y Primera, cuando Patricia Estephania Quiroz Cruz, conductora de un Chevrolet Malibu negro, no respetó un señalamiento de alto y se estrelló contra el costado de un Dodge Attitude gris, ocasionando daños significativos en ambos vehículos.

El impacto fue tan fuerte que el Dodge quedó inservible, mientras que la conductora del vehículo afectado, Mirza Liliana Flores Torres, presentó molestias físicas debido al fuerte golpe. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y la atendieron de inmediato, trasladándola al hospital para su evaluación médica.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del incidente, elaborando el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Debido a los daños en la suspensión del Dodge, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo afectado a un corralón.

Mientras tanto, el vehículo de la conductora responsable fue removido del lugar para liberar la vialidad, lo que permitió restablecer el flujo vehicular en el cruce.

Ambas partes fueron llevadas a la Comandancia Municipal donde buscarían llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.