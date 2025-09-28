Joven de 25 años atacado brutalmente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser un regreso tranquilo a casa terminó en una pesadilla para un joven del sector Pedregal de San Ángel, luego de ser golpeado y herido con arma blanca por un grupo de desconocidos durante la madrugada de este sábado.

El lesionado fue identificado como Gibran Yair Rodríguez de León, de 25 años, quien quedó tendido en la vía pública tras el ataque que ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana, en el cruce de las calles San Nicolás y San Fernando.

Según relató el afectado a los cuerpos de auxilio, caminaba hacia su domicilio cuando varios sujetos salieron de entre la oscuridad y lo interceptaron sin previo aviso.

No hubo amenazas ni exigencias: comenzaron directamente a golpearlo a puñetazos y patadas hasta derribarlo.

Una vez en el suelo, uno de los agresores sacó una navaja y le provocó una herida profunda en la pierna izquierda, lo que le generó un sangrado abundante y lo dejó prácticamente inmóvil.

Con el joven lesionado e indefenso, los atacantes se dispersaron y huyeron sin ser identificados.

Vecinos que escucharon los gritos alertaron a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) llegaron para atenderlo. Tras estabilizarlo y contener la hemorragia, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Elementos policiacos implementaron recorridos por las calles cercanas para tratar de dar con los agresores, pero no hubo resultados inmediatos.

Las autoridades comenzaron con las investigaciones y recaban testimonios vecinales, además de revisar cámaras de seguridad en el sector.

Habitantes de la zona manifestaron su preocupación por la violencia que se presenta durante las madrugadas y pidieron mayor presencia policiaca, alumbrado adecuado y acciones preventivas para quienes regresan tarde a casa.

Hasta el momento no se ha definido si el ataque estuvo relacionado con un intento de robo, una agresión directa o un hecho aleatorio, pero la carpeta de investigación permanece abierta.