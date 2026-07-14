Riña campal en Monclova: fuerte movilización policiaca

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización policiaca se registró durante la madrugada del martes en la colonia Obrera Sur, luego de que se reportara una riña campal en la vulcanizadora "El Minero 3", incidente que culminó con la detención del propietario del establecimiento.

De acuerdo con el reporte, vecinos de la calle Estándar 5, entre Secundaria 1 y Secundaria 2, solicitaron la intervención de las autoridades al señalar que en el negocio se desarrollaba una fuerte pelea.

En respuesta al llamado, elementos de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para controlar la situación y restablecer el orden.

Al arribar, los oficiales fueron recibidos por el propietario del establecimiento, identificado como Diego N, quien presuntamente se dirigió a los policías con palabras insultantes.

Ante esa conducta, los agentes procedieron con su detención y lo trasladaron a las celdas municipales, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas ni precisaron el motivo que originó la riña.