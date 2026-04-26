Colapsa jugador en pleno juego

MONCLOVA, COAH. - Un encuentro deportivo terminó en emergencia médica la tarde de ayer en el oriente de Monclova, luego de que un joven integrante del equipo Falcons cayera inconsciente en pleno desarrollo del juego, generando momentos de tensión entre jugadores y asistentes.

El incidente ocurrió en el campo de la colonia Veteranos durante un partido de fútbol americano.

Los hechos se registraron en el campo de la colonia Veteranos, donde se disputaba un partido de fútbol americano entre Falcons Monclova y Aztecas Laguna. De acuerdo con testigos, el jugador participaba activamente en una jugada cuando, de forma repentina, se desplomó sobre el terreno sin mostrar reacción inmediata.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente para atender al jugador y estabilizarlo.

El incidente provocó alarma entre sus compañeros, quienes detuvieron el encuentro y solicitaron de inmediato apoyo médico. Minutos después, una unidad de la Cruz Roja arribó al lugar para brindar atención prehospitalaria. Tras una rápida valoración, los paramédicos procedieron a estabilizar al joven y trasladarlo de urgencia a la Clínica 7 del IMSS.

El encuentro fue suspendido mientras se atendía la emergencia médica en el campo.

Fuentes médicas confirmaron que el deportista presentaba una contusión cerebral, por lo que quedó bajo observación especializada. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su evolución.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar información de los hechos, sin que se reportaran otras personas lesionadas.

El encuentro quedó suspendido mientras el ambiente de incertidumbre se apoderaba del campo, recordando a los presentes los riesgos inherentes a este tipo de disciplinas de alto impacto.