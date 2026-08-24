Fuerte riña en Frontera deja a hombre herido con un block

FRONTERA, COAH.- Un hombre resultó lesionado luego de recibir un golpe con un block en el rostro durante una fuerte riña registrada la mañana de ayer, lunes, en la colonia Occidental.

Los hechos ocurrieron cuando Juan Vega, de 30 años, quien tiene su domicilio en la calle Allende de la mencionada colonia, se encontraba en el exterior de su vivienda.

De acuerdo con los hechos reportados, un grupo de jóvenes se encontraba en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas. Posteriormente, se originó una discusión que subió de tono hasta convertirse en una fuerte riña.

Durante el enfrentamiento, Juan Vega fue el más afectado, al recibir un golpe con un block en el rostro, lo que le provocó lesiones de consideración.

Tras el incidente, paramédicos de Bomberos Frontera acudieron al sitio para brindar atención al lesionado. Después de estabilizarlo, determinaron su traslado al Hospital Amparo Pape Benavides, donde continuaría con su atención médica.

Elementos de Seguridad Pública también se movilizaron hasta el lugar de los hechos, donde tomaron conocimiento de la riña y de las lesiones que sufrió Vega.

Hasta el momento, la información proporcionada señala que la confrontación se originó después de una discusión entre las personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.