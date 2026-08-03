Riña en Frontera: Pandilleros escapan tras pelea en colonia Borja

FRONTERA COAH.-Un grupo de presuntos pandilleros puso en alerta a las corporaciones de Seguridad Pública luego de protagonizar una riña durante la madrugada del domingo en la colonia Borja. A pesar de la movilización policiaca, los involucrados lograron escapar sin que se registraran detenciones.

De acuerdo con la información disponible, oficiales de Seguridad Pública recibieron el reporte de una pelea en ese sector de la ciudad y se trasladaron de inmediato al lugar para atender la emergencia.

Al arribar, los elementos municipales detectaron a un grupo de personas que presuntamente portaban bates, palos y piedras. Sin embargo, al percatarse de la presencia de las patrullas, los individuos emprendieron la huida en diferentes direcciones.

Los oficiales realizaron un recorrido de búsqueda por calles de la colonia Borja con el propósito de localizar a los presuntos responsables; no obstante, ninguno fue asegurado.

Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas ni sobre daños materiales derivados de la riña. Tampoco se dio a conocer la identidad de los participantes o si existieron denuncias formales relacionadas con los hechos.

El incidente generó movilización policiaca en la colonia y evidenció la rápida dispersión del grupo antes de la intervención de las autoridades municipales.